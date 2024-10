Prefeita reeleita Ceci se reúne com o Governador Paulo Dantas

Nesta quinta-feira (10), a prefeita reeleita de Atalaia, a Ceci, participou de uma reunião com o Governador de Alagoas, Paulo Dantas. A reunião aconteceu no Palácio do Governo, em Maceió.

Na oportunidade, a prefeita atalaiense foi parabenizada pelo Governador pela histórica votação. Buscou a chefe do executivo alinhar questões em prol do desenvolvimento do município, com a parceria do governo estadual. “Hoje estive com a Ceci, nossa prefeita reeleita em Atalaia. Pode contar comigo!”, destacou Paulo Dantas em suas redes sociais.

O grupo político alinhado ao Governador Paulo Dantas conseguiu eleger ou reeleger 78 prefeitos em Alagoas, sendo 65 do seu partido MDB, entre eles, a prefeita Ceci que obteve 19.600 votos, com 79,95% dos votos válidos.