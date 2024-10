Reeleito com 1.303 votos, vereador Toni Barros se consolida no cenário político de Atalaia

A Turma do Bem é tricampeã! Em sua primeira eleição, em 2016, o vereador Toni Barros obteve 686 votos. Já no segundo pleito eleitoral em que concorreu, em 2020, cresceu para 1099 votos, e agora nas eleições de 2024, consolidou-se no cenário político de Atalaia com expressivos 1.303 votos.

Toni Barros é detentor de um histórico política irretocável; filho do saudoso vereador MANOEL BARROS e irmão do ex-vereador MARCONDE BARROS.

Toni credita o sucesso das suas crescentes votações, ao TRABALHO, TRADIÇÃO E COMPROMISSO RENOVADO com o povo de Atalaia, destacando o fiel apoio da TURMA DO BEM.

“Agradeço a DEUS, sem ele nada seria possível: TODA HONRA E TODA A GLÓRIA DESSA BRILHANTE VITÓRIA VAI PARA O NOSSO SENHOR E CRIADOR JESUS CRISTO. Agradeço a todos que fazem parte da TURMA DO BEM, essa turma de amigos fiéis que tanto me ajuda e incentiva. É mais que necessário destacar a importância da parceria com a Prefeita CECI e o Vice NICOLAS durante todo o mandato, bem como do apoio decisivo nessa eleição. Ressalto ainda e agradeço de coração o apoio sempre determinante do meu amigo e irmão Deputado Estadual RICARDO NEZINHO. Agradeço também ao meu irmão MARCONDE BARROS".