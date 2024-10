Trabalhadores ficam feridos após caminhão tombar no Distrito Ouricuri, em Atalaia

Um caminhão tombou e deixou sete pessoas feridas em uma estrada de barro na zona rural do Povoado Ouricuri, localizado no município de Atalaia, na tarde desta quarta-feira (9).

Testemunhas informaram que um veículo Toyota Bandeirantes dirigia pela estrada com sete trabalhadores de uma distribuidora de energia, quando saiu da pista e tombou próximo a uma área de mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram acionadas quatro viaturas com 12 militares para a ocorrência. Um homem de 56 anos foi atendido pela corporação, e apresentou dor no tórax e na perna direita. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

As demais vítimas foram conduzidas por ambulâncias da Secretaria de Saúde de Atalaia para um hospital da região.

Por meio de nota, a distribuidora de energia informou que tomou conhecimento do acidente e que está acompanhando o estado de saúde dos funcionários.

Nota de esclarecimento:

A Equatorial Alagoas informa que tomou conhecimento do acidente que ocorreu na tarde desta quarta-feira (09), no município de Atalaia, no povoado Ouricuri, envolvendo uma viatura que estava sendo conduzida por colaboradores que prestam serviços à Distribuidora.

De acordo com os primeiros levantamentos, dos sete colaboradores envolvidos no sinistro cinco já foram conduzidos ao Hospital Geral do Estado (HGE) e os outros dois foram levados à uma unidade de saúde em Atalaia.

A empresa informa que está acompanhando o estado de saúde dos funcionários e ressalta ainda que segue à disposição do órgão de trânsito responsável pela perícia e identificação das causas e circunstâncias do acidente.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas