Câmara Municipal de Atalaia terá recorde de representatividade feminina na próxima legislatura.

Pela primeira vez na história, os atalaienses elegeram cinco mulheres para a Câmara Municipal. Dos 13 vereadores que irão compor o Legislativo de Atalaia de 2025 a 2028, 39% será de representatividade feminina.

O resultado reflete a crescente participação das mulheres na política atalaiense, muito impulsionado pelo sucesso da gestão da prefeita Ceci, reeleita prefeita do município com 19.600 votos.

Na eleição deste último domingo (6), foi reeleita a vereadora Lays Melo (MDB), com 994 votos. Também pelo MDB, foram eleitas Joana D’arck com 861 votos e Mercia da Saúde, que foi a mais votada entre as candidatas mulheres, com 1.350 votos

Pelo Partido Progressista, foi eleita e está de volta ao Poder Legislativo após quatro anos, a vereadora Maria da Comesa, que obteve 1.224 votos e vai exercer seu sétimo mandato na Câmara de Atalaia. Também pelo PP, Rosi do Yai foi eleita com 877 votos.

As outras legislaturas que tiveram uma maior representatividade femininas foram as de 2013/2016 e 2017/2020, com quatro vereadoras cada.

“Obrigada a cada um que acreditou no nosso projeto de cuidar e melhorar nossa cidade. Vamos seguir em frente, trabalhando com dedicação e amor pelo bem de todos”, destacou a vereadora eleita Mercia da Saúde.

“Com o coração cheio de gratidão, agradeço a cada um de vocês pela confiança e pelo apoio que me trouxeram até aqui. A vitória não é só minha, mas de todos nós que acreditamos em um futuro melhor para nossa cidade. Saibam que cada voto foi recebido com muita responsabilidade e compromisso. Estou pronta para trabalhar incansavelmente ao lado de vocês, para fazer de Atalaia um lugar ainda melhor para todos”, destacou a vereadora eleita Joana D’arck, em suas redes sociais.