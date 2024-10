Ceci é reeleita prefeita de Atalaia com 19.600 votos

A atual prefeita de Atalaia, Cecília Herrmann, a Ceci, foi reeleita neste domingo (6), com uma diferença esmagadora de votos para os seus adversários. Com 100% das urnas apuradas, a candidata do MDB alcançou 79,95%, uma votação recorde, com impressionantes 19.600 votos. Ao seu lado, será vice-prefeito no mandato 2025/28, Nicollas Theotonio (PP), ex-procurador e ex-secretário de Governo do município.

Para se ter uma ideia da votação histórica obtida pela prefeita reeleita, dos 24.516 votos válidos, 19.600 atalaienses confirmaram nas urnas a confiança na gestão Ceci.

"OBRIGADA, MINHA ATALAIA! Seguirei minha missão, firme e forte! Gratidão por cada voto de confiança! Vamos avançar ainda mais, juntos, fazendo muito mais por nossa cidade", destaca Ceci.

Continua após a publicidade

Em segundo lugar ficou Maurício Tenório (PDT), com 2.243 votos (9,88%), em terceiro lugar ficou Marcos Rebollo (PSDB), com 2.153 votos (8,78%) e em quarto lugar ficou Professor Lesso (PT) com 340 votos (1,39%). Já o número de votos nulos foi de 963 (3,69%) e branco foi de 618 (2,37%).

Empresária com formação em Marketing e pós-graduação em Gestão Empresarial, Ceci acumulou experiência profissional em diversas empresas, além de ter sido secretária de Assistência Social da cidade de Pilar e Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Ceci foi a primeira mulher a comandar Atalaia, quando em 2020 foi eleita com 14.057 votos obtidos (62,63%).