Campanha do petista Professor Lesso segue conversando com o povo e percorrendo todas as regiões de Atalaia.

A campanha de Professor Lesso e do vice Lenisso Pedro à Prefeitura de Atalaia tem alcançado todas as regiões do município, conversando com o povo e levando um projeto de mudança.

Nas redes sociais, o petista recebeu o impulso com mensagens do presidente Lula, do ministro da Fazenda Fernando Haddad e da Presidente Nacional do partido dos trabalhadores Gleise Hoffmann, em apoio a sua candidatura.

No vídeo, o presidente enfatiza a importância de apoiar a chapa formada por Lesso e Lenisson, destacando que a eleição é crucial para a implementação dos valores e propostas do PT, com o objetivo de promover melhorias na qualidade de vida e no desenvolvimento social da cidade.

Continua após a publicidade

Professor Lesso agradeceu o apoio do presidente Lula e afirmou que com muita coragem e determinação, vem realizando uma campanha focada na verdadeira mudança que o município precisa: “Somos corajosos, audazes e sobretudo, batalhadores. O povo gosta disso, de representantes que entendem dos problemas da comunidade e discutem verdadeiras soluções para Atalaia. E com o time de Lula, vamos fazer ainda mais,” declarou o candidato do PT.