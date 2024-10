Polícia Militar realiza solenidade de conclusão do 2º Estágio de Nivelamento Operacional do Pelopes.

Cerca de 39 militares lotados em cidades do Vale do Paraíba concluíram, na manhã dessa quarta-feira (2), o segundo Estágio de Nivelamento Operacional do Pelopes (ENOP). O evento de formatura aconteceu na Câmara dos Vereadores de Atalaia, cidade- sede da 3ª Companhia Independente, unidade responsável pela execução da capacitação.

Para o comandante da unidade, major Carlos Alberto, a capacitação é uma ferramenta de aprimoramento das ações operacionais desenvolvidas pela unidade. “Uma boa preparação tem como consequência uma tropa cada vez mais preparada e disposta a combater o crime. Esperamos que os formandos funcionem como multiplicadores das instruções passadas e levem à padronização da operacionalidade em suas respectivas unidades”, destacou o oficial.

O ENOP 2024 começou no dia 16 de setembro e contou com uma carga horária de 84 horas-aula, incluindo instruções no Bope, Rotam e Grupamento Aéreo. Dentre as disciplinas ministradas, estavam abordagem a pessoas e veículos e patrulhamento em locais de alto risco.

O evento foi prestigiado por diversas autoridades civis e militares. Dentre eles, estava o secretário de estado da Segurança Pública, delegado Flávio Saraiva; o diretor de logística da PM-AL, coronel Thúlio Emery e o comandante do policiamento da região agreste, coronel Carlos Azevedo.