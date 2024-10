Ronaldo Medeiros destaca a importância de Batinga para a Câmara de Atalaia

O candidato a vereador por Atalaia, Francisco Batinga, recebeu um importante reforço em sua campanha eleitoral. O deputado estadual Ronaldo Medeiros destacou as qualidades de Batinga e anunciou seu total apoio durante uma mensagem nas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Medeiros fez um apelo à população de Atalaia, enfatizando a importância do voto em Batinga. Ele o descreveu como "um cara arretado" e "um cara de bem" que precisa do voto da comunidade para representá-los na Câmara de Vereadores.

O deputado destacou a necessidade de um vereador que realmente se importe com a cidade e que lute pelos interesses da população. "Esse parlamento aí de Atalaia, falta um vereador que vai lutar, trabalhar, que tem garra, que ama a Atalaia e conta com o apoio do deputado Ronaldo Medeiros", afirmou o parlamentar.

Medeiros também reforçou a importância do voto de confiança na candidatura de Batinga, que, segundo ele, traz um compromisso genuíno com Atalaia. "Dia seis, Francisco Batinga. Pessoal, tá bom não esquece, vai contar totalmente com nosso apoio e Batinga, tamo junto", concluiu.