Toni Barros reúne uma multidão de apoiadores em grande encontro que comprova sua liderança política em Atalaia.

O vereador Toni Barros (MDB), candidato à reeleição, mostrou mais uma vez o porquê de ele ser considerado o vereador que arrasta multidões e o mais querido de Atalaia.

Na noite deste domingo (29), Toni Barros promoveu um grande encontro com lideranças e apoiadores na Chácara Manoel Barros, no Povoado Bittencourt. O evento reuniu aproximadamente 1.500 pessoas que apoiam a reeleição do vereador e fazem parte da "Turma do Bem", com o objetivo de reafirmar o compromisso com a reeleição da prefeita Ceci e de continuar com o trabalho atuante que Toni Barros vem realizando na Câmara Municipal em prol da população atalaiense.

O encontro também contou com a presença da prefeita Ceci, candidata à reeleição, de Nicollas, candidato a vice-prefeito, do deputado estadual Ricardo Nezinho e do ex-vereador de Atalaia, Marconde Barros.

Continua após a publicidade

Na oportunidade, Toni Barros agradeceu a presença e o apoio de toda a "Turma do Bem", que vem mostrando a força de sua campanha. "Fizemos mais um grande encontro, mostrando a força do grupo. Estou feliz e grato por mais esse importante passo na nossa caminhada até o dia 6 de outubro, na certeza de que continuaremos nosso trabalho, que já vem trazendo benefícios para os atalaienses", afirmou o vereador Toni Barros.

Em busca de seu terceiro mandato consecutivo de vereador, Toni Barros vem de uma família política, onde seu pai, o saudoso Manoel Barros já exerceu por quatro mandatos a edilidade municipal, assim como seu irmão Marconde Barros que também já representou o povo atalaiense na Câmara Municipal.