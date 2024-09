Eleições 2024: Confira os locais de votação em Atalaia

Conforme a Justiça Eleitoral, 32.883 eleitores estão aptos a votar em Atalaia na eleição municipal do próximo dia 6 de outubro, quando serão escolhidos o prefeito, vice-prefeito e os treze vereadores para o mandato 2025/2028. A votação acontecerá das 8h às 17h.

Através do Edital 31/2024, publicano no último dia 6 de agosto, o juiz eleitoral João Paulo Alexandre dos Santos tornou público a relação com os locais de votação em Atalaia, paras as eleições 2024.

Houve alterações de locais de seções para um novo local de votação, segundo informações divulgadas pelo TRE/AL, no último dia 20 de setembro. As seções 42, 49, 50 e 51 que eram instaladas na Escola Fortunato Bittencourt, nesta eleição funcionarão no prédio do CAPS (Rua Fortunato Bittencourt, bairro José Paulino, Atalaia). Já as seções 94, 97 e 100 que eram instaladas na Escola Dr. João Carlos, nesta eleição funcionará na Creche Donília Aciole, ambas no Distrito Branca.

A Escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos é o que tem as seções com o maior número de eleitores aptos a votar em Atalaia, são 4.525.

Confira os locais de votação e suas respectivas seções:

CAPS (Rua Fortunato Bittencourt, bairro José Paulino, Atalaia), Seções 42, 49, 50 e 51.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR GÉLLIO MALHEIROS, Seções 73, 76, 77, 79, 84, 85, 90 e 92;

CENTRO EDUCACIONAL O PEQUENO PRÍNCIPE, Seções 02, 04, 06, 10, 18 e 20,

COLÉGIO INOVAR (antigo SESI), Seções 23, 41, 46, 47, 48, 54, 55, 60, 65, 68 e 75;

CRECHE DONÍLIA PEREIRA ACIOLI, Seções 94, 97, 100 e 180;

CRECHE MARIA LUÍZA TENÓRIO SILVA, Seções 178 e 183;

ESCOLA ANTÔNIO AMÃNCIO DE MELO BASTOS, Seções 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 44, 45, 62, 63, 64 e 70;

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VIEIRA DA COSTA, Seções 01, 35, 37, 56, 58, 122, 127 e 175;

ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JORGE VELHO, Seções 39, 72 e 111;

ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO CARLOS, Seções 103, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 172 e 176;

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALBUQUERQUE PONTES, Seções 96, 99, 104, 109, 115 e 123;

ESCOLA MUNICIPAL JABES FRANCISCO DA SILVA, Seções 179 e 185;

ESCOLA MUNICIPAAL JOAQUIM FORTUNATO BITTENCOURT, Seções 52, 53, 98,107 e 113;

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CORDEIRO DE SOUZA, Seções 93, 101, 105, 110, 116 e 125;

ESCOLA MUNICIPAL LÚCIO FIDELIS DE MOURA, Seções 95, 102 e 117

ESCOLA SUZANA CRAVEIRO COSTA DE MEDEIROS, Seções 119, 121, 124, 126, 171, 173 e 174.

ESCOLA ESTADUAL FLORIANO PEIXOTO, Seções 07, 08, 12, 14, 16, 22, 61, 69, 78 e 87.

UBS SANTO ANTÔNIO, Seção 181.

Site do TSE

No site do TSE, é possível consultar em qual local você deve realizar a votação. Primeiro, desça até o item número 8 e clique em "Onde votar". Na sequência, preencha as informações necessárias (CPF ou número do título de eleitor, nome da mãe e data de nascimento) e clique em "Entrar". Se a ação for feita corretamente, o eleitor poderá ver o endereço de votação para o pleito deste ano.

e-Título

O aplicativo e-Título, fornecido pelo TSE, é basicamente uma versão digital do título de eleitor. Logo na página inicial, já é possível visualizar os dados do local de votação.

O aplicativo também permite ao usuário o acesso rápido para consultar dúvidas em relação ao local de votação do pleito. Além disso, a ferramenta conta com um serviço para apresentar justificativa eleitoral, caso o indivíduo não possa realizar a votação no dia designado para todos os cidadãos do país entre 18 e 70 anos, obrigados pela lei.

Emissões de certidões de quitação eleitoral e crimes eleitorais também podem ser acessadas via plataforma do TSE, tal como o pagamento de multas, sem a necessidade de a pessoa se dirigir a um cartório.

O aplicativo pode ser baixado na AppStore (iOS) ou PlayStore (Android).

Após o download, basta informar nome completo, data de nascimento, CPF e nome da mãe e/ou do pai. Com isso, o eleitor poderá acessar o aplicativo e deverá responder perguntas de segurança, sobre seus dados pessoais. Após tudo pronto, já na tela inicial, será possível visualizar o endereço do local de votação, bem como informações de biometria. O e-Título vale também como título de eleitor no momento do voto.