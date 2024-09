Presidente do TJ/AL, desembargador Fernando Tourinho inspeciona obras no Fórum do município de Atalaia

Tourinho, Cláudia Lisboa, Nelson Tenório e equipe técnica em inspeção as obras no Fórum de Atalaia. Foto: Maikel Marques

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), desembargador Fernando Tourinho, iniciou, nesta quinta-feira (27), a inspeção de cinco fóruns que estão em reforma no interior de Alagoas. As visitas se iniciaram nos prédios do Judiciário das cidades de Atalaia, Maribondo, Major Izidoro, Cacimbinhas e Santana do Ipanema. Expectativa é que a maioria desses prédios seja entregue ainda esse ano.

Uma das grandes prioridades da gestão do desembargador Fernando Tourinho é melhorar a estrutura dos fóruns, dar uma melhor condição de trabalho para os servidores e atender a população alagoana com mais qualidade.

“Estamos percorrendo vários fóruns que estão em obras, justamente tentando viabilizá-las em um menor espaço de tempo possível, com toda a segurança. Começamos por Atalaia, vamos passar por Maribondo, onde adquirimos um terreno para construção do Fórum da cidade. Depois seguimos para Major Izidoro, Cacimbinhas e Santana do Ipanema, onde temos reforma em andamento”, pontuou o presidente.

Ele ressaltou que o objetivo das visitas é verificar qual o andamento das obras e a viabilidade de entregá-las ainda esse ano.

“Nós vamos verificar em que fase elas se encontram, se têm condições de serem concluídas na gestão ou não, para podermos marcar as datas e fazer as inaugurações para assim entregar à população de cada município um importante fórum para a sua região”, explicou.

Acompanham o presidente nas visitas o Juiz Nelson Tenório, presidente do Funjuris, a diretora adjunta de infraestrutura de Obras e Serviços (Dinfra), Cláudia Lisboa, além de técnicos do setor.

Em Atalaia, a reforma do Fórum Desembargador José Jerônimo de Albuquerque se iniciou em janeiro de 2024 e o término da obra está previsto para outubro deste ano.

A engenheira responsável pela obra, Maria Marcos Luiz, explica que a reforma do fórum de Atalaia foi uma ampliação com aumento das salas de audiência, sala do juiz, secretaria e o Tribunal do Júri.

“Também melhoramos o estacionamento, demos uma reorganizada na recepção para dar mais comodidade e conforto pra comunidade, porque o espaço antes era muito pequeno”, acrescentou.

O custo total da obra é de cerca de 2.5 milhões de reais. A empresa responsável é a Assistence Engenharia Ltda.

Tourinho dialogou com engenheiros, arquitetos e responsáveis pela obra em Atalaia. Foto: Maikel Marques