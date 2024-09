Rudinho promove a maior mobilização política já realizada por um candidato a vereador na história de Atalaia

O vereador recordista de votos no município de Atalaia, Rudinho Rodrigues (MDB), realizou na noite desta quarta-feira (25) mais uma mobilização política que entrou para a história de Atalaia.

Foi um grande comício organizado pela campanha à reeleição do vereador, que reuniu três mil pessoas de todas as regiões do município, na Grota da Gia, no Alto João Miranda, em uma clara e forte demonstração de apoio às candidaturas do vereador Rudinho, da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas.

Antes do comício, Rudinho, Ceci, Nicollas e o ex-vereador Zequinha Collor fizeram uma caminhada porta a porta, onde receberam o abraço da população.

Na oportunidade, o vereador Rudinho agradeceu o carinho e o apoio que vem recebendo dos atalaienses ao longo de seu mandato e reforçou seu compromisso de continuar fazendo ainda mais por Atalaia.

“Foi uma noite linda. Muita gratidão a cada um que saíram de suas casas para mostrar seu apoio as nossas candidaturas. Chegar até aqui com esse grande apoio, demonstra o compromisso que sempre tivemos com cada um. A política é uma luta difícil, mas, para quem anda certo vai se tornando fácil ao longo do tempo. Seguimos unidos em prol de um único objetivo, que é fazer o bem para Atalaia, fazer o bem para cada atalaiense”, destacou Rudinho Rodrigues.