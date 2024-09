Alunos de escolas da zona rural de Atalaia participam de aula de campo no IFAL Satuba.

Nesta quarta-feira (25), alunos de escolas da zona rural do município de Atalaia, a São Pedro e a Jacinto Oliveira, estiveram visitando o IFAL Satuba, em um momento de conhecimento sobre a agricultura e pecuária.

Os alunos atalaienses saíram de lá encantados com todo o cuidado e curiosidades que envolvem o funcionamento daquela unidade do IFAL.

O objetivo da aula de campo é mostrar na vivência prática dos conteúdos abordados em sala.

“E, por morarem no campo, muitos não conhecem como de fato o alimento chega em nossa mesa, como são cultivados. Bem como, os cuidados com a criação de animais. Eles estavam vibrando com tanta curiosidade e já querem voltar mais vezes”, destacou a secretária Glauciane Veiga, em suas redes sociais.