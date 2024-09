Vereador Neto Acioli mostra força política e organiza grande encontro em apoio a sua candidatura e a da prefeita Ceci.

Nesta reta final de campanha, o vereador Neto Acioli chega forte em busca de sua reeleição para a Câmara Municipal de Atalaia. Na noite de sábado (21), Neto Acioli organizou um dos maiores encontros políticos já vistos na cidade, organizado por um candidato a vereador, reunindo aproximadamente 730 pessoas em uma clara demonstração de apoio a sua candidatura e a candidatura da prefeita Ceci.

O encontro contou com a presença da prefeita Ceci, do diretor-presidente da Coopervales, Túlio Tenório, do ex-presidente da Câmara, Mario Jorge, entre familiares e apoiadores. Todos unidos para reafirmar seu compromisso com a continuidade do trabalho de Neto Acioli.

Durante o encontro, o vereador expressou sua gratidão pela confiança depositada nele pelos atalaienses. "Este apoio é um reflexo do trabalho que temos realizado juntos. Estou comprometido em continuar lutando por Atalaia e por cada um de vocês", afirmou o candidato.

Com atuação reconhecida como uma das mais efetivas da atual legislatura, Neto Acioli demonstrou que está ainda mais forte e pronto para enfrentar os desafios que virão.