Desfile da Escola Municipal Jabes Francisco celebra a leitura através do projeto “Viajando pelos Gêneros Textuais” .

Na tarde desta sexta-feira (20), a comunidade atalaiense pôde acompanhar as ações do projeto “Viajando pelos Gêneros Textuais”, realizado pela Escola Municipal Jabes Francisco da Silva. Diretores, coordenadores, professores e alunos organizaram um grande desfile pelas principais ruas da cidade, que apresentou as diversas atividades de incentivo à leitura que eles realizam desde o início do ano.

O evento envolveu todas as modalidades de ensino, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As turmas da EJA prestaram homenagem ao folclorista atalaiense Zé Neto. Familiares do homenageado acompanharam o desfile, enriquecendo ainda mais essa celebração da cultura de Atalaia.

Gestores da Escola Jabes Francisco, Ernam Martins e Elane Cristina destacaram a participação de todos para o sucesso deste projeto. “Agradecer a todos coordenadores, professores e funcionários que fazem da Jabes Francisco uma escola afetiva que oferece uma educação de qualidade”.