TRE divulga alterações nos locais de votação em Atalaia.

Para uma melhor organização e maior conforto dos eleitores e eleitoras de Atalaia, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) divulgou, nesta quinta-feira (19), a informação de que as seções eleitorais da 6ª Zona, em Atalaia, abaixo listadas, sofreram alterações em seus locais de votação:

As seções 42, 49, 50 e 51 que eram instaladas na Escola Fortunato Bittencourt, nesta eleição funcionarão no prédio do CAPS (Rua Fortunato Bittencourt, bairro José Paulino, Atalaia);

As seções 94, 97 e 100 que eram instaladas na Escola Dr. João Carlos, nesta eleição funcionará na Creche Donília Aciole, ambas no Pov. Branca de Atalaia.