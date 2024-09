Atalaia recebe programação gratuita do 4º Festival do Rock de Alagoas. Foto: Secult

O 4º Festival do Rock de Alagoas desembarca, nos dias 27 e 28 de setembro, no município alagoano de Atalaia. O evento é gratuito e contará com apresentações de artistas e bandas alagoanas, na Avenida Silvestre Péricles, no Centro da cidade.

O Festival é uma realização do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult), que selecionou os artistas e as bandas através de um edital. O line-up contará com apresentações de Evedus, Jurema Juice, Gau, Mãe que dá medo, entre outros.

"A realização do 4º Festival do Rock de Alagoas é uma oportunidade de valorizar e promover a diversidade artística do nosso estado, fortalecendo a cena musical local e levando cultura para diferentes regiões. Atalaia, com sua rica história e identidade cultural, é o palco perfeito para essa edição, que reafirma o compromisso do Governo de Alagoas e do governador Paulo Dantas com o fomento à cultura e à economia criativa", destacou a secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa, Mellina Freitas.

Confira a ordem de apresentações:

27/09 (Sexta-feira)

19h - Evedus

20h20 - Jurema Juice

21h40 - Cícero Flor

23h - Caeeki

00h20 - Depois dos Anjos

28/09 (Sábado)

17h - Mãe que dá medo

18h20 - Gau

19h40 - Katthy Winne

21h - Mel Nascimento

22h20 - The Renegades Of Poisonville