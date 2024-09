Escritor e historiador atalaiense José Alves Filho lança seu novo livro “Usinas de Alagoas – Suas Histórias, Suas Resenhas”

“Usinas de Alagoas – Suas Histórias, Suas Resenhas” é o título do novo livro do escritor e historiador atalaiense José Alves Filho (Jaf), que será lançado no próximo dia 28 de setembro, a partir das 20 horas, no salão de lazer do condomínio Parque Maceió, localizado na Avenida Marcelo, em frente ao Mix Mateus.

A obra literária foi iniciada por Jaf em 2020, durante o período da pandemia, quando o ilustre atalaiense começou a escrever a partir dos relatos enviados sobre episódios engraçados ocorridos nas unidades açucareiras alagoanas, além dos episódios que ele já conhecia. Quando a pandemia terminou, o projeto do livro já estava praticamente pronto.

“Todas as histórias, sem exceção, têm origem em acontecimentos reais, ocorridos nas usinas de Alagoas. Por isso, o grande desafio foi desenvolver os enredos que conciliassem o humor próprio da resenha, sem denegrir a imagem dos personagens, sem macular a reputação das pessoas. A saída foi utilizar os recursos da ficção, fazendo com que cada resenha preservasse a gênese de um acontecimento real, com as pitadas da ficção. Para tanto, tive que alterar cenários e nomes de pessoas, omitir e acrescentar situações, ou seja: não perder a piada”, nos conta Jaf.

O livro conta resenhas ocorridas nas usinas Ouricuri, Uruba, Utinga Leão, Santo Antônio, Sinimbu, Laginha, Porto Rico, Serra Grande, GJL, Coruripe, Guaxuma, João de Deus, Capricho, entre outras.

Esta é a 5ª obra publicada pelo autor, natural de Ouricuri, Atalaia. Ele também escreveu “Da Natureza dos Gansos” (1999), “Ouricuri – Histórias e Resenhas” (2006), “Mandu – Vida e Luta de um Federal” (2010) e “Usina Ouricuri – De Manoel Tenório ao MST” (2013). Além disso, é autor do livro “As Laranjas do Quintal”, obra ainda inédita.

José Alves Filho é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em Ciências Contábeis pelo Instituto de Ensino Superior do Nordeste (IESNE) e possui pós-graduação em Direito Tributário pela Faculdade Damásio de Jesus. Foi professor de Contabilidade Fiscal e Tributária no Curso de Ciências Contábeis da Faculdade FAMA (Iturama-MG), ex-coordenador e Especialista Tributário da Usina Coruripe (Grupo GTW) e atualmente é sócio-gerente da empresa Goosetax Consultoria Empresarial Ltda.

Para garantir um exemplar do livro e obter mais informações sobre o lançamento, entre em contato com o autor pelos números: (34) 9.9253-3005 ou (82) 9.8717-7501.