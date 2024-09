Francisco Batinga é a primeira candidatura em Atalaia deferida pela Justiça Eleitoral

O candidato a vereador de Atalaia, Francisco Batinga (Progressistas) teve o registro deferido pela justiça eleitoral. A situação da candidatura foi atualizada neste último sábado (14), no site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE.

A candidatura do Batinga foi a primeira em Atalaia com a situação de registro deferido, o que significa que a candidatura está regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

“O nosso registro de candidatura foi DEFERIDO pela Justiça Eleitoral. Vamos à eleição dia 06 de outubro. Até lá, vamos dialogando com nosso povo, ouvindo suas necessidades e apresentando o melhor para Atalaia”, comentou o candidato em suas redes sociais.