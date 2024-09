Francisco Batinga diz que terá seu mandato pautado pela transparência e eficiência

O candidato a vereador de Atalaia, Francisco Batinga, afirmou que seu mandato será baseado em princípios de transparência e eficiência. Ele ressaltou que, além da criação e aprovação de leis, a função do vereador envolve a fiscalização das atividades do Poder Executivo e a cobrança de melhorias para o município.

"O meu mandato será pautado pela transparência e pela eficiência, garantindo que cada função legislativa seja desempenhada de forma efetiva, como é esperado por toda a população de Atalaia.", ressaltou o candidato.

Antes do início de sua campanha eleitoral, Francisco Batinga tomou a decisão de renunciar à cota do fundo eleitoral a que teria direito. Em um ofício protocolado no último dia 14 de agosto, ele formalizou a renúncia e usou suas redes sociais para enfatizar a importância do exemplo desde a campanha.

"O vereador é o representante da população de uma cidade e, desde a campanha, deve dar exemplo. Tenho grande zelo e respeito pelo dinheiro público, pois acredito que ele deve ser utilizado com responsabilidade e em benefício da nossa comunidade. Por isso, no último dia 14 de agosto, protocolei ofício ao meu partido, renunciando à cota do fundo eleitoral a que teria direito", destacou.

Em sua mensagem aos eleitores, Batinga apelou para a mudança na Câmara Municipal, afirmando que Atalaia precisa de uma representação que vá além das práticas tradicionais. "Nossa Câmara Municipal não precisa ser assim só porque sempre foi assim. Esta é a oportunidade de termos a representação no Legislativo que sempre desejamos", concluiu.