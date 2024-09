Na terra de Padre Cícero, prefeita Ceci sobe o Horto acompanhada de centenas de romeiros atalaienses.

Centenas de romeiros de Atalaia estão neste momento em Juazeiro do Norte, no Ceará, em uma romaria repleta de fé e devoção ao Padre Cícero Romão Batista, o Santo dos Nordestinos.

Nesta quarta-feira (11), a prefeita Ceci, acompanhada por Nicollas e por secretários do município, se juntou as centenas de fiéis que participam da romaria. Na oportunidade, subiu o Horto ao lado dos romeiros atalaienses.

Com popularidade e aprovação em alta, fruto do trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos três anos e meio, a prefeita Ceci registrou os momentos da romaria em suas redes sociais. Em Juazeiro, os romeiros atalaienses tiveram a oportunidade de abraçar e conversar com a prefeita.

