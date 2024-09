Pedal da Fé: Ciclistas de Atalaia, Viçosa e Portugal farão pedal de 600 km de Atalaia até Juazeiro do Norte.

Com muita fé e devoção, um grupo de seis amigos ciclistas iniciaram na noite desta terça-feira (10), um pedal que terá percurso aproximado de 600 quilômetros (de ida) até Juazeiro de Norte, terra de Padre Cícero, em mais uma edição do “Pedal da Fé”. O retorno a Atalaia será de carro.

A Matriz de Nossa Senhora das Brotas foi o local escolhido para o início do trajeto, que, sob a benção e proteção da Santa Padroeira de Atalaia, passará por importantes cidades, com direito a visitação as Igrejas e demais pontos turísticos e históricos destas localidades.

Os ciclistas Professor Lesso, Júnior Xuxa e Sandrão (equipe Bike Sport Atalaia), Maria Adriana e Antônio Carlos (equipe Brutos do Pedal de Viçosa) e André Simões (ciclista de Portugal), são os ciclistas que encararam esse desafio que será percorrido em três dias. Um carro de apoio, conduzido por Lenisson Pedro, acompanha os ciclistas durante a viagem.