Neto Moura atinge marca de 100 jogos pelo Mirassol.

Em postagem nas redes sociais o Mirassol destacou a importante marca alcançada pelo atalaiense Neto Moura, que ao entrar em campo neste último sábado (7), contra o Ituano, pela Série B, se tornou o quinto jogador na história a atingir a marca centenária de partidas com a camisa do Mirassol.

A equipe do interior paulista ressaltou ainda que Neto Moura foi fundamental em duas campanhas de semifinal do Campeonato Paulista. “Fiel ao clube na primeira Série C, em 2021, e peça fundamental na disputa da Série B desde o ano passado”, destaca a postagem.

Neto Moura agradeceu o carinho da equipe. “Obrigado Mirassol, clube que tem todo o meu carinho e respeito, é sempre uma honra defender essa camisa”.

Destaque por sua raça, entrega e dedicação a equipe do Mirassol, Neto Moura vem sendo fundamental na ótima campanha do Mirassol na Série B deste ano, ocupando atualmente a terceira colocação com 42 pontos, na briga direta pelo título e, consequentemente, pelo acesso a elite do futebol brasileiro.