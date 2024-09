Assistência Social de Atalaia tem 12 projetos selecionados para a segunda fase da I Mostra de Boas Práticas do SUAS no Estado de Alagoas

Em reconhecimento as práticas bem-sucedidas desenvolvidas pela política de Assistência Social em Atalaia, todos os 12 projetos inscritos pelo município para participar da I Mostra de Boas Práticas do SUAS no Estado de Alagoas, foram selecionados para a segunda fase do evento.

A mostra pretende dar visibilidade a ações que estão contribuindo para a modernização, inovação, eficácia e eficiência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. A iniciativa também visa estimular a troca de experiências entre os municípios, valorizando o trabalho dos profissionais envolvidos no sistema.

Para a secretária Valéria Araújo ter todos os projetos selecionados é um importante reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado pela gestão municipal na Assistência Social.

“Isso nos dar a certeza de que estamos no caminho certo. Temos investimentos na política de assistência social tanto na parte federal, estadual e municipal, contando com o total apoio da nossa prefeita Ceci. São projetos que mudam vidas, que acompanham as crianças, os adolescentes, as gestantes e as pessoas com deficiências”, comenta a secretária Valéria.

Os 12 projetos selecionados são:

MEU BERIMBAU ME ACORDA PRA VIDA – aulas de capoeira com as crianças e adolescentes do SCFV.

ASSISTÊNCIA SOCIAL + PERTO DE VOCÊ – que leva ações da Assistência Social para as localidades mais distantes do município.

MÃOS DE FADA – aulas de crochê para as crianças e adolescentes do SCFV.

RESGATANDO TRADIÇÕES - que visa resgatar e fortalecer as tradições culturais no município, valorizando assim a identidade do povo brasileiro.

PREPARANDO CRAQUES – atividades esportivas com as crianças e adolescentes do SCFV.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA + PROTEGIDAS

MÃO DE OURO

DESPERTANDO DONS – aulas de música para as crianças e adolescentes do SCFV.

RESGATA-ME – aulas de teatro com as crianças e adolescentes do SCFV.

AMOR SOBRE RODAS – tem como objetivo formar um grupo de cadeirantes para acompanhamento e orientações, proporcionando momentos de fortalecimento de vínculos coletivos , autoestima, autonomia e inclusão social.

REGISTRANDO AMOR - tem o objetivo de resgatar a autoestima e estreitar os vínculos familiares e coletivos das gestantes acompanhadas pelo CRAS.

ALIMENTE UMA VIDA

A I Mostra de Boas Práticas do SUAS no estado de Alagoas acontecerá no dia 28 de novembro de 2024.