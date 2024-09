Lei Municipal reconhece a Junina Sanfona do Rei como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de Atalaia

Aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pela prefeita Ceci, a Lei Municipal 1.237/2024 reconhece a Quadrilha Junina Sanfona do Rei como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de Atalaia.

A proposta foi de autoria da vereadora Janaína do Cal (MDB), visando instituir a junina nos eventos culturais da nossa terra, fazendo com que Atalaia ganhe maior destaque e crescimento através da cultura em nossa região.

Após a sessão ordinária desta terça-feira (3), o representante da Sanfona Rei, o quadrilheiro Max Medeiros, recebeu das mãos da vereadora Janaína, uma cópia da Lei Municipal.

Formada através da iniciativa de ex-quadrilheiros da antiga Asa Branca de Atalaia, a Junina Sanfona do Rei representa a volta de Atalaia ao cenário junino, com o objetivo de fazer uma nova história e encantar o coração do povo atalaiense, preenchendo assim uma lacuna deixada pela histórica e grande campeão Junina Asa Branca.