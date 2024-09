Atalaia tem sua história e cultura contada no projeto “Uma Cidade! Cantos e Encantos de Alagoas” do Centro Educacional Viver, localizado em Cajueiro

Dona de uma história e cultura riquíssima, Atalaia foi uma das cidades homenageadas pelo projeto interdisciplinar “Uma Cidade! Cantos e Encantos de Alagoas”, realizado pela Escola de Educação Básica Centro Educacional Viver, que é uma unidade de ensino particular da cidade de Cajueiro.

Quem deu show contando a história da bicentenária Atalaia foi a turma do 1º ano do Fundamental I, da professora Edlaine Alves. Em sala de aula, a turma pôde aprender sobre a cidade, chegando a realizar no último dia 12 de agosto, uma excursão para visitar pontos históricos da cidade.

Na manhã desta terça-feira (03), houve o encerramento do projeto com uma Feira de Cultura, que foi aberta ao público, onde a turma expôs várias informações sobre Atalaia e explicou em detalhes tudo que aprendeu sobre o quarto núcleo de povoamento de Alagoas.

O projeto tem como objetivo levar as crianças a conhecer, vivenciar e valorizar as histórias de cidades do estado de Alagoas, em todos os aspectos, tais como: origem, símbolos, costumes, culinária, pessoas ilustres e famosos, pontos turísticos, festas culturais, renda da cidade, entre outros.

Cajueiro fez parte de Atalaia até o dia 16 de outubro de 1890, quando o então governador Pedro Paulino criou a Vila de Paraíba, desmembrando Capela e Cajueiro do município atalaiense.

Entre os atalaienses que tem sua história de vida muito ligada à Cajueiro, estão os filhos do tenente Eustaquio Toledo, a exemplo do industrial Cícero Cabral Toledo que fundou a usina Capricho e do Dr. João Cabral Toledo, que foi prefeito de Cajueiro e faleceu durante seu mandato. Um dos maiores líderes do setor sucroalcooleiro do Estado de Alagoas, o atalaiense José Ribeiro Toledo, também administrou a usina Capricho. A atual prefeita de Cajueiro, Lucila Toledo também é natural de Atalaia.