Com nova estimativa populacional feita pelo IBGE, Atalaia ganhou mais 1.018 habitantes e chega a 38.530

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados populacionais do Censo Demográfico de 2022, o que resultou em pequenas alterações nas estimativas de 566 municípios, entre eles o município de Atalaia.

A nova estimativa de habitantes no Brasil divulgada na última quinta-feira, 29, mostra que Atalaia tem 38.530 habitantes, alta de 1.018 pessoas em relação ao contabilizado no Censo de 2022, de 37.512 habitantes.

Mesmo com a revisão populacional, o levantamento ainda aponta uma redução significativa do número de habitantes em Atalaia, se comparado com o censo de 2010, que era de 44.322 habitantes.

A revisão foi realizada com a Pesquisa de Perfil do Censo (PPE), que é uma pesquisa independente que faz parte do projeto do Censo. A PPE tem como objetivo melhorar os dados originais do Censo, captando mortes ocorridas entre as pesquisas.