Copervales e AAPPE firmam parceria para inclusão de jovens aprendizes com deficiência

Oportunidades foram direcionadas para jovens com deficiência que integram a AAPPE, com idade a partir dos 15 anos - Foto: Assessoria

Com a proposta de garantir a inclusão de jovens com deficiência no mercado de trabalho, a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) firmou uma parceria com a Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais (AAPPE). A parceria possibilitou a contratação de 62 jovens aprendizes com deficiência, garantindo oportunidades de trabalho e formação profissional.

As oportunidades foram direcionadas para jovens com deficiência que integram a AAPPE, com idade a partir dos 15 anos. Os novos colaboradores foram contratados para a função de auxiliar administrativo, na categoria aprendiz. A iniciativa oferece a esses jovens a oportunidade de adquirir experiência prática e teórica, com atividades desenvolvidas na AAPPE e em instituições parceiras.

De acordo com Cleriston Minervino, responsável pela área de Departamento de Pessoal da Copervales, foram contratados jovens aprendizes com deficiências auditivas, visuais e intelectuais. O gestor destacou a importância da ação e ressaltou o compromisso da cooperativa com a inclusão social.

“Essa ação é uma importante etapa na trajetória de jovens que enfrentam desafios adicionais devido a suas deficiências e busca facilitar a entrada deles no mercado de trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento pessoal e profissional”, pontuou Cleriston Minervino.

Com a assinatura do termo de parceria, a Copervales e a AAPPE se comprometeram em apoiar o desenvolvimento profissional dos jovens, oferecendo um ambiente de trabalho inclusivo e oportunidades de aprendizado contínuo.