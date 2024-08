ARTIGO I LEITURA: Uma prática revolucionária. Por: Thyago Pereira

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 20 de agosto de 2024

Ex-vice-prefeito de Atalaia, sobrinho de Fernando Collor usa o nome do tio em candidatura a vereador de Maceió

