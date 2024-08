Ex-vice-prefeito de Atalaia, sobrinho de Fernando Collor usa o nome do tio em candidatura a vereador de Maceió

O nome dele é Fernando Affonso Lyra Collor de Mello, mas nas urnas ele adota a alcunha do tio, Fernando Collor, ex-presidente e senador, para disputar sua primeira eleição na capital Maceió, como vereador. Ele é filho de Thereza e Pedro Collor de Mello, morto em 1994 em decorrência de um tumor no cérebro e responsável por deflagrar o escândalo que culminou no impeachment do próprio irmão.

Nas redes sociais, o candidato a vereador pelo PSB exalta a figura política do tio em diversas publicações. A comunicação visual da campanha também faz referência ao verde e amarelo, marca registrada da candidatura do ex-presidente, mas com outras cores incorporadas. Tio e sobrinho ainda aparecem lado a lado nos santinhos.

"Hoje celebramos o aniversário do meu tio, Fernando Collor! Um ícone de coragem e dedicação, que deixou uma marca incrível em Maceió e Alagoas. Eu também carrego seu nome com orgulho. Feliz aniversário, tio! Que sua inspiração continue a iluminar nossos caminhos”, destacou o candidato.

Não será a primeira eleição de Fernando Collor. Há 12 anos, ele veio a vice-prefeito de Atalaia (AL) pelo PSD ao lado do candidato a prefeito Zé do Pedrinho. À época, no entanto, ele usou o sobrenome da família da mãe e se apresentou como Fernando Lyra. Não contou com o apoio do tio, que fez campanha para Professor Mano, do PTB, partido do ex-presidente na ocasião.

Não venceu a eleição, mas assumiu o mandato de vice-prefeito em setembro de 2014, após o pleito do TRE de Alagoas cassar o mandato do então prefeito Professor Mano.

* Com informação do O Globo.