Atalaia inicia Semana do Bebê com várias ações voltadas à primeira infância do município. Fotos: Jal Gomes

A primeira infância tem sido uma das maiores prioridades da atual gestão municipal. E, nesta segunda-feira (26), a Prefeitura de Atalaia iniciou as ações da Semana do Bebê, uma das estratégias de mobilização social pela primeira infância mais bem sucedidas do Brasil.

Realizado de forma intersetorial, com a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes, do Conselho Tutelar, das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Saúde, Esporte, entre outros, tem como objetivo principal fortalecer as políticas públicas da cidade de Atalaia referentes aos cuidados, promoção, prevenção e assistência à criança.

“A Primeira Infância será sempre nossa prioridade, onde investimos em projetos, programas e políticas públicas voltados para o bem-estar e o desenvolvimento saudável das nossas crianças”, comentou Valéria Araújo, secretária municipal de Assistência Social.

Até a próxima sexta-feira (30), uma vasta programação será realizada, direcionada não penas as crianças, mas também aos pais.