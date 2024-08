PM apreende mais de quatro quilos drogas e prende suspeitos em Atalaia

Quase cinco quilos de drogas foram apreendidos após averiguação de uma denúncia, na cidade de Atalaia, no Vale do Paraíba alagoano. A ocorrência foi atendida no sábado, 24, por equipes do Pelopes da 3ª Companhia, e também resultou na prisão de suspeitos.

Parte da droga foi encontrada durante abordagem a um casal em uma motocicleta nas proximidades da AL-210, em Atalaia. Os ilícitos estavam em uma mochila conduzida pela passageira.

O restante do material foi apreendido na residência onde o casal teria pego os entorpecentes. No total, quatro pessoas foram detidas e 4,6 quilos de maconha, 144 gramas de cocaína e 56 pedras de crack apreendidos. Os suspeitos foram levados ao Cisp de Murici e autuados por tráfico de drogas

