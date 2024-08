Exame do IML de Maceió conclui que recém-nascida morreu por afogamento.

O Instituto Médico Legal Estácio de Lima (IML de Maceió) confirmou, na manhã desta quinta-feira (22), a conclusão do exame cadavérico realizado no corpo de uma recém-nascida, encontrada dentro de um vaso sanitário em Atalaia. O laudo da Polícia Científica apontou que a causa da morte foi asfixia por afogamento.

Segundo a perita médica legista Rosana Houly, responsável pela necropsia, o exame revelou a presença de água misturada com fezes líquidas nas vias aéreas e no estômago da criança. Esse achado sugere que a bebê nasceu com vida, mas, ao cair no vaso sanitário, acabou morrendo afogada.

A perita criminal, que periciou a residência onde o ocorrido se deu, encontrou manchas de sangue desde a entrada da casa até o banheiro, onde estava o corpo da recém-nascida. A criança estava parcialmente submersa no vaso sanitário, com a cabeça e a parte superior do corpo cobertas por fezes e sangue.

Continua após a publicidade

No local, também foram encontradas duas latas de bebida alcoólica no quintal, enquanto utensílios de cozinha e alimentos estavam ausentes. Uma boca do fogão estava aberta e vazando gás de cozinha.

Além disso, havia pacotes de fralda, uma banheira e uma bolsa de maternidade com materiais para o bebê. A enfermeira que acompanhava a mãe informou que ela estava com aproximadamente 33 semanas de gestação e tinha uma cesariana agendada.

Mãe teria problemas de saúde

A mãe, levada ao hospital, havia feito o pré-natal e recebido acompanhamento da gestação pelo Programa Saúde da Família (PSF) do município. Uma vizinha da mulher relatou ao TNH1, nessa quarta (21), que ela estava aguardando o nascimento da criança, porém possuía problemas de saúde (deficiência mental) e era constantemente flagrada consumindo bebidas alcoólicas.