Projeto concede título de Patrimônio Histórico à Igreja de Nossa Senhora das Brotas

Um importante projeto para o município de Atalaia, que foi solicitado por Francisco Batinga, atual candidato a vereador, ao deputado estadual Ronaldo Medeiros, segue avançando na Assembleia Legislativa.

Os parlamentares presentes à sessão ordinária desta quarta-feira, 21 apreciaram os itens presentes na ordem do dia, entre eles o projeto de lei ordinária nº 626/2023, que considera a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, do município de Atalaia, como Patrimônio Histórico de Alagoas. A matéria, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros (PT), leva em consideração diversos aspectos que ressaltam a importância histórica, cultural e social do referido edifício.

"A Igreja Matriz é um testemunho vivo da história da região, intrinsecamente ligada aos primórdios da colonização local", justifica o deputado, afirmando que o reconhecimento oficial como patrimônio material visa preservar e transmitir essa narrativa histórica para as presentes e futuras gerações, garantindo o seu legado. "Além disso, a Igreja Matriz desempenha um papel significativo como centro de fé e devoção na comunidade. Sua arquitetura e elementos artísticos representam expressões culturais únicas, enriquecendo o patrimônio cultural do Estado de Alagoas", prossegue o parlamentar, que busca conferir a devida proteção a esse patrimônio.

Continua após a publicidade

O projeto do deputado Ronaldo Medeiros foi discutido em 2° turno. Para se tornar lei, é preciso ser aprovado em segunda votação, depois encaminhado para o Executivo.

Clique aqui para ver o documento "protocolo_20231110_164552.pdf"