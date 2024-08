PRF prende homem por receptação, em Atalaia/AL.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na última terça-feira (20), um homem por receptação, no município de Atalaia/AL.

Era por volta das 11h30 quando a equipe iniciou a fiscalização da motocicleta, e ao realizar consultas, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo, datado de janeiro de 2024, em Maceió/AL.

Quando questionado, o condutor confirmou que adquiriu o veículo por R$ 3.000,00 (três mil reais) e sabia que o licenciamento estava atrasado. Foi constatado ainda que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante do exposto, o condutor foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública de Atalaia para seguir com as medidas cabíveis.