Francisco Batinga realiza grande adesivaço em Atalaia no próximo domingo (25)

No próximo domingo (25/8), Francisco Batinga, candidato a vereador por Atalaia pelo Progressistas (PP), promoverá um grande adesivaço para fortalecer sua campanha eleitoral. O evento será realizado em frente à Galeteria Torres, a partir das 14h, e deverá atrair dezenas de apoiadores.

Batinga destacou que sua trajetória de campanha tem sido marcada por encontros com a população e discussões sobre o futuro da cidade. "Cada palavra e cada abraço só confirmaram que nossa candidatura celebra a vontade de um povo que quer ter na Câmara Municipal, um representante que verdadeiramente cuide e olhe por nossa gente", afirmou ele.

O candidato reforça seu compromisso com o legado de trabalho e dedicação do seu pai, o saudoso Zequinha Batinga. Ele enfatiza que seu objetivo é continuar o trabalho em prol de Atalaia com o mesmo amor e empenho que marcaram a trajetória de sua família na política local.