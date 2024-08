Francisco Batinga renuncia à cota do Fundo Eleitoral em Atalaia

Francisco Batinga, candidato a vereador pelo partido Progressistas na cidade de Atalaia, anunciou na manhã desta quarta-feira (14/8) que está renunciando à cota do fundo eleitoral a que tem direito. A declaração foi feita por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, onde ele reforçou seu compromisso com a integridade e transparência em sua atuação política.

"Quero compartilhar com todos vocês uma decisão que reflete meu compromisso com a integridade e a transparência na nossa condução política em Atalaia. Como pré-candidato a vereador pelo partido Progressistas, estou renunciando à cota do fundo eleitoral a que tenho direito constitucionalmente", escreveu Batinga na legenda que acompanhou o vídeo.

O candidato enfatizou que considera fundamental o uso responsável dos recursos públicos e que, por isso, optou por não utilizar dinheiro público em sua campanha. "Acredito que nosso município merece representantes que priorizem o bem comum e a responsabilidade no uso dos recursos que pertencem a todos nós", afirmou.

Continua após a publicidade

Francisco Batinga também se comprometeu a lutar pelo desenvolvimento de Atalaia, destacando que suas ações serão sempre guiadas pelo respeito aos interesses dos atalaienses. "Assumo o compromisso de juntos lutarmos pelo desenvolvimento de nossa Atalaia, onde cada ação seja guiada pelo respeito ao que é de interesse dos atalaienses", concluiu.