Lays Melo inicia campanha com grande caminhada pelas principais ruas da cidade.

A vereadora Lays Melo iniciou oficialmente sua campanha de reeleição ao participar da grande caminhada organizada pelo grupo político que apoia Ceci e Nicollas, realizada nas principais ruas da cidade no último sábado (17). Conhecida pelo seu trabalho dedicado e compromisso com a comunidade, Lays Melo, que é atualmente a vice-presidente da Câmara, busca continuar seu trabalho no legislativo de Atalaia.

A candidata esteve acompanhada por muitos apoiadores de seu grupo político, numa clara demonstração de mobilização e engajamento em reconhecimento ao seu trabalho em prol dos atalaienses.

Ao final da caminhada, Lays Melo fez um discurso emocionado, agradecendo o apoio de amigos e familiares, além da adesão crescente da população à sua candidatura.