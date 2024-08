Fabrício Melo é campeão Alagoano Sub-20

O jovem atleta atalaiense Fabrício Melo segue colecionando troféus na base do Clube de Regatas Brasil – CRB. Na noite deste último domingo (18), jogando no estádio Rei Pelé, sagrou-se campeão alagoano da categoria Sub-20, após sua equipe golear o Jacioba por 4 a 0.

No jogo de ida, realizado em Pão de Açúcar, o CRB já havia vencido por 2x1, garantindo a vantagem para a decisão.

O CRB foi o destaque do campeonato, com 57 gols marcados, ostentando o melhor ataque da competição. A defesa também brilhou, sofrendo apenas 5 gols, sendo a menos vazada do torneio. Com o título, o CRB garantiu vaga na Copa do Brasil da categoria em 2025, onde buscará novos desafios e conquistas.

Apontado como um dos grandes destaques da base do Galo da Pajuçara, Fabrício Melo chegou a base do CRB em 2021 com 14 anos de idade, fez parte do elenco Sub-17 campeão alagoano daquele ano. Em 2022 foi bicampeão, sendo tricampeão alagoano na temporada 2023. Agora, conquista o título na categoria Sub-20. O jovem artilheiro é filho de Elieide Maria (in memorian) e do professor Fernando Melo.