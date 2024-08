Ceci e Nicollas iniciam campanha com caminhada e grande apoio dos atalaienses

Candidata à reeleição para a Prefeitura de Atalaia, Ceci (MDB) realizou, na tarde deste sábado (17), o primeiro ato oficial de sua campanha. O pontapé inicial aconteceu ao lado do povo atalaiense, em uma grande caminhada que percorreu as principais ruas do município. Também marcaram presença Nicollas (PP), candidato a vice-prefeito, os candidatos a vereador pelo MDB e PP, e o vereador de Maceió, Marcelo Palmeira.

Durante o percurso, Ceci recebeu o carinho e o apoio dos moradores, que fizeram questão de cumprimentá-la e demonstrar o entusiasmo com sua candidatura à reeleição. A presença de uma multidão que acompanhava a caminhada evidenciou o forte apoio popular a atual gestora do município, que é a primeira mulher a governar Atalaia em 260 anos de história.

“Atalaia mostrou sua força hoje nas ruas! Estamos todos juntos, cheios de esperança e com muita vontade de fazer acontecer. Essa energia só confirma a força do nosso time”, destacou Ceci.