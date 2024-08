Associação AP3 entrega a Quadra Poliesportiva José Jelone Pinheiro totalmente reformada para a comunidade do Distrito Ouricuri

Esta última sexta-feira (16), ficará marcada como um dia de grande alegria para toda a comunidade do Distrito Ouricuri, em Atalaia, com a reinauguração da Quadra Poliesportiva José Jelone Pinheiro.

Esta obra é mais uma ação social realizada pela Associação AP3, de grande importância para a comunidade, beneficiando seus associados, moradores, estudantes e os desportistas da região que passam a contar com um espaço digno para a prática do esporte.



A ação teve como reconhecimento a importância de cuidar dos equipamentos esportivos, como a recuperação e manutenção da Quadra Poliesportiva José Jelone Pinheiro, onde foram instaladas as redes de proteção, pintura de piso e melhoramento em geral, além de outros itens que tornam o uso desse espaço mais adequado, com qualidade e segurança, para a prática do futsal, voleibol, basquete, além da prática da educação física para alunos da Escola João Cordeiro.

Continua após a publicidade

O momento foi de grande alegria com a presença dos alunos e professores que visitaram o local. A ação foi coordenada pelos Diretores da AP3 e contou com a presença da secretaria municipal de esportes Eliane Oliveira. Após o Hino Nacional, foram destacadas as palavras de incentivo pelo Diretor de Esportes da AP3, Ernany Dornele Qurino Cavalcante e demais autoridades presentes. Em seguida, uma placa comemorativa a este momento foi fixada na quadra.

Estiveram presentes familiares da Presidência da Associação e os times de futebol local, que participaram de um torneio para comemorar a estreia do novo espaço.

A Associação também foi contemplada com doações de bolas, redes e troféus. “Agradecemos ao apoio da gestão municipal, da Selaj estadual, assim, como a todos que de alguma forma contribuíram para esse momento que marcou uma etapa especial nos projetos da Associação”, destacou Taina Alexandre da Silva, Secretaria da AP3.