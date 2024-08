Independente leva a virada e perde jogo de ida das semifinais da Copa Alagoas sub-17

O Independente Atalaia sai em desvantagem do jogo de ida pela semifinal da Copa Alagoas 2024 categoria sub-17. Jogando no estádio da UFAL, em Maceió, na tarde desta quinta-feira (15), o IAFC foi derrota pelo DZM Passo por 2 a 1.

O primeiro gol foi marcado pela equipe atalaiense, com Tiago ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Alisson e Vinicius marcaram para a equipe do DZM.

Para garantir a vaga na grande final, o Independente vai ter que reverter o placar adverso, jogando no estádio Manoel Moreira, em Capela, no próximo dia 22 de agosto.