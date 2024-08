Em Atalaia PM prende dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas.

A Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) apreendeu mais de 180 bombinhas de maconha e 114 pedras de crack, durante ocorrências realizadas nessa quarta-feira (14), no interior do estado. As ações aconteceram nas cidades de São José da Laje, Delmiro Gouveia, Atalaia e Cajueiro, onde cinco pessoas foram presas.

Em Atalaia, a operação Zênite, que foi comandada pela 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I), prendeu dois indivíduos, com 18 e 20 anos. Os suspeitos estavam com 49 bombinhas de maconha e um pedaço da droga equivalente a 90 gramas, 21 pinos de cocaína e outras 15 porções (petecas), uma balança de precisão, três aparelhos celulares, uma faca tipo peixeira e um chip de telefone móvel.

Os presos serão autuados por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a delegacia, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.

