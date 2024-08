Escola Estadual Floriano Peixoto avança em nota do Ideb

A Escola Estadual Floriano Peixoto, localizada no município de Atalaia, registrou um significativo avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta última quarta-feira (14).

Com 2,7 em 2017 e 2,9 em 2019, a Escola Floriano Peixoto obteve 3,9 no Ibed 2023. O resultado desta unidade de ensino em Atalaia, igualou a meta estipulada para Alagoas pelo MEC. A média de Alagoas inclusive também avançou, ficando em 4,1. Alagoas tem o 15º melhor Ideb do país e o 4º do Nordeste.

“Este resultado nos deixa muito felizes, pois é consequência do esforço do Governo de Alagoas, por meio do Regime de Colaboração com os 102 municípios alagoanos, com o objetivo não apenas de melhorar nossos índices, mas também de recuperar as perdas que tivemos na pandemia. Nossa contribuição vai desde a formação de professores à aplicação de provas de fluência e distribuição de material didático. Esse é um compromisso do governador Paulo Dantas, que determinou que não deixássemos nenhum município desamparado. E esta melhoria também não seria possível sem programas como o Escola 10, além, é claro, engajamento e comprometimento dos professores alagoanos, que não mediram esforços para aprimorar a aprendizagem de seus estudantes”, avalia a secretária de Estado da Educação, Roseane Vasconcelos.