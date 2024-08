Grande adesão popular a pré-candidatura de Neto Acioli mostra que o vereador vem forte em busca da reeleição

Se o objetivo era demonstrar forte adesão popular e poder de mobilização durante a fase de pré-candidatura, o vereador atalaiense Neto Acioli certamente alcançou esse objetivo. A foto em destaque é da convenção partidária realizada no último dia 27 de julho.

Neto Acioli vem, a cada dia, demonstrando a força de seu grupo, que conta com grande número de apoiadores e lideranças, todos unidos em um só objetivo: garantir que Neto Acioli continue seu grande trabalho como representante dos atalaienses na Câmara Municipal, ampliando, inclusive, a votação obtida em 2020, que foi de 742 votos.

“Quero agradecer a todos os amigos que estão abraçando nossa pré-candidatura. Estamos juntos para continuar nosso trabalho em busca de ajudar que Atalaia continue se desenvolvendo. No próximo sábado, dia 17, estaremos iniciando nossa campanha e conto com a presença de todos, para mostrarmos a força e a união do nosso grupo”, destaca Neto Acioli.