Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 13 de agosto de 2024

Pré-Candidatos Anilson Júnior, Cecília e Nicollas reforçam compromisso com Atalaia em grande encontro que reuniu mais de 300 pessoas

Há 5 dias Pré-Candidatos Anilson Júnior, Cecília e Nicollas reforçam compromisso com Atalaia em grande encontro que reuniu mais de 300 pessoas