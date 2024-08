Pré-Candidatos Anilson Júnior, Cecília e Nicollas reforçam compromisso com Atalaia em grande encontro que reuniu mais de 300 pessoas

Na última sexta-feira, 9 de agosto, no bairro José Paulino, ocorreu um grande encontro com os pré-candidatos ANILSON JÚNIOR, CECÍLIA e NICOLLAS. O evento contou também com a presença do deputado estadual DUDU RONALSA e reuniu familiares, amigos e lideranças de todas as localidades de Atalaia, numa demonstração significativa de força, com a participação de mais de 300 pessoas.

O encontro foi marcado por alegria e satisfação, destacando a confiança mútua e o compromisso dos amigos do vereador Anilson Júnior. Durante o evento, todos puderam ouvir propostas e testemunhar o compromisso de Cecília, Nicollas e Anilson, reforçando a importância da união de forças para garantir o desenvolvimento de Atalaia.

Em entrevista ao site Atalaia Pop, o professor, vereador por três mandatos e pré-candidato à reeleição, Anilson Júnior, ressaltou a importância de Atalaia continuar construindo um caminho sólido e promissor.

“Este momento é especial, pois, além de celebrarmos nossa parceria, estamos dando um passo importante em direção ao futuro. Juntos, podemos construir um caminho sólido e promissor, guiado por princípios que todos compartilhamos. A confiança que depositamos uns nos outros é a base sobre a qual erguemos nossos projetos, sempre em prol do bem-estar de nossa comunidade”, destacou Anilson Júnior.