ManuDí tem sua música “Tudo é Festa” gravada por Karinah e Zeca Pagodinho

O cantor e compositor ManuDí, teve sua música “Tudo é Festa” gravada por uma das maiores vozes do feminina do samba, a cantora Karinah e por Zeca Pagodinho, um dos maiores nomes do samba brasileiro. A música é uma composição de ManuDí em parceria com Roberto Lopes e Cel Cachimbudo.

O novo álbum da cantora Karinah será lançado ainda no segundo semestre deste ano e contará com 12 faixas, entre elas esse grande sucesso de ManuDí, que vem se consolidando como uma referência do samba em Alagoas.

“Passando aqui mais uma vez para agradecer por está fazendo parte desse trabalho maravilhoso da cantora Karinah com direção de Zeca Pagodinho. Agradecer também, em especial, ao meu padrinho e parceiro na música Roberto Lopes”, destacou o sambista em suas redes sociais.

Continua após a publicidade

Emanuel Dias, o ManuDí, é natural do município de Atalaia/AL, filho Mario Andrade e da professora Adeliude Albuquerque. É sobrinho da professora Alzira.

Frequenta o meio do samba desde seus 9/10 anos de idade e, ainda com 12 anos, chegou a compor seu primeiro samba, foi onde percebeu que carregava consigo um dom extremamente importante de sambista nato.

No ano de 1995, no bairro do tabuleiro, uma turma sempre se reunia para cantar e tocar um bom samba. Ali, ele começou a dar seus primeiros passos e se destacar no meio e tem como referência Agepê, Noite Ilustrada, entre outros grandes artistas.

Já em 2013, reuniu uns amigos e resolveu fundar seu primeiro grupo de samba, o Quinteto & Mais Um. Naquela época, o grupo era formado por 6 componentes e Emmanuel comandava o vocal e o banjo e em 2014, gravaram seu primeiro CD, incluindo algumas músicas autorais.

Já em 2018, Emmanuel resolveu seguir carreira solo e participar de outros projetos musicais. Entre eles, foi finalista do Festival “Em Cantos de Alagoas”, um projeto do Estado de Alagoas, onde foram reunidos grandes nomes da música local e o artista se apresentou com a música “Adoção”. Samba este, composto pelo próprio Emmanuel Dias, ao lado de Roberto Lopes e Alamir Kintal. Ainda assim, foram 60 composições selecionadas entre mais de 300 inscrições e “Adoção” ficou entre as 11 finalistas.

Ainda em 2018, o cantor, compositor e produtor musical Roberto Lopes, vendo Emmanuel participar de uma apresentação musical, acreditou que o artista pode ser mais uma das grandes vozes resistentes do samba. Sendo assim, o convidou para seu projeto de samba intitulado “Planeta Amor”, onde ele grava músicas inéditas de Sereno (Fundo de Quintal), Roberto Lopes, Canário, Alamir Kintal, Ratinho, músicas autorais do próprio Emmanuel, dentre outros compositores que se destacam no cenário nacional. O projeto também conta com a grande participação do maestro Antônio Carmo.

Preservando sua origem e suas raízes, Emmanuel segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço com seu jeito humilde e honesto de ser, carregando sua voz marcante e buscando sempre defender a bandeira do samba.

É autor da música SÓ NÃO PODE PERDER A FÉ, composta em parceria com Roberto Lopes, Alamir Kintal e Tayde Martins. A música é uma forma de chamar atenção para a tragédia ambiental que continua afetando a vida de milhares de maceioenses, em decorrência da extração de sal-gema realizada pela Braskem.