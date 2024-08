Francisco Batinga defende renovação política com foco no contato direto com a população.

O pré-candidato a vereador por Atalaia, Francisco Batinga, reafirmou seu compromisso com a renovação política em uma postagem recente em seu Instagram. Batinga destacou a importância do contato direto com a população e do diálogo constante como fundamentos para uma política eficaz.

"Acredito muito na renovação política, que se baseia no contato direto com as pessoas, estando presente no dia a dia e mantendo diálogo constante. Esse é o caminho para uma boa politica que devemos seguir", afirmou o político.

Desde que anunciou sua pré-candidatura, Batinga tem enfatizado que suas propostas visam construir um futuro mais digno e promissor para Atalaia. Ele tem incentivado a participação ativa dos cidadãos como parte fundamental de sua plataforma política.