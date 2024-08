Atalaia é destaque no projeto Empreende Alagoas

O município de Atalaia foi um dos destaques no Projeto Empreende Alagoas, que é realizado pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SEDICS) e em parceria com os municípios.

Durante a cerimônia de encerramento das atividades do projeto, realizado na tarde desta última terça (6), na SEDICS, o município teve o professor/instrutor Jerônimo Lopes dos Santos Júnior, sendo reconhecido pelo desenvolvimento do projeto de empreendedorismo realizado com os alunos da Escola Municipal Suzana Craveiro.

“O projeto Empreende Alagoas tem como principal objetivo oportunizar conhecimento para que os alunos consigam abrir seus próprios negócios. E em nosso município, tivemos projetos lindos desenvolvidos por nossos alunos”, destacou a secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga.